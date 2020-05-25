Belediye 40 araçla ekmek dağıtacak

Çorum Belediyesi, ekmeğe olan yoğun talebi karşılamak amacıyla araç dağıtım sayısını artırdı. Halk Ekmek Büfeleri de 26 Mayıs Salı günü (Bayramın 3. Günü) sabah saat 07.00’den itibaren ekmek satışına başlayacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikasının 24 saat boyunca ekmek üretimine devam ettiğini ve ekmekle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek “Bayramının üçüncü günü (yarın) sabah 07.00’den itibaren 36 Halk Ekmek büfemizde de ekmek satışına başlayacağız. Halk Ekmek büfelerine yakın olan vatandaşlarımız buralardan ekmeklerini temin edebilecek. Diğer yerlerde de ekiplerimiz 40 araçla ekmek dağıtımını sürdürecek.” dedi.

Lemzi Çöplü, bugün saat 24.00’e kadar 25 araçla tüm mahallelerde ekmek dağıtımının devam edeceğinin altını çizdi.





Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 19:27