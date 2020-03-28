Belediye 61 işçi alıyor

Çorum Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 55 beden işçisi ve 6 şoför alınacağı açıklandı.

6.5 ay süreyle geçici olarak istihdam edilecek işçiler, başvurularını sadece belediyenin cokis adresinden yapabilecek. Başvurular elden yada başka bir yerden kabul edilmeyeceği ifade edildi. Başvurular arasından noter huzurunda her iki kişi iş ilanı için ayrı ayrı kura çekilecek. İşe alınacak personel sayısının 3 katı olan toplam 183 aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenerek sözlü mülakata çağrılacak. Başvurular 31 Mart’ta sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 16:35