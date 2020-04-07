Belediye 7 kalifiye eleman alacak!

Çorum Belediyesi , vatandaşlara daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek amacıyla çeşitli birimlerinde çalıştırmak üzere alanıyla ilgili gerekli tecrübe, ehliyet, belge ve sertifikalara sahip kalifiye personel istihdam etmek için ilana çıkıyor.

Bu alımla, ihtiyaç duyulan birimlerde çalıştırılmak üzere personel istihdam edileceğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Buldozer Operatörü, Forklift (Telehandler) Operatörü, Şoför (Ağır Vasıta), Basınla İlişkiler Personeli ve Halkla İlişkiler Personeli mesleklerinde olmak üzere 7 kişilik kalifiye personel alımı yapılacaktır. Müracaat koşullarını sağlayan adaylar mülakata çağırılarak personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular sadece http://cokis.corum.bel.tr adresi üzerinden ve 07.04.2020-08.04.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

