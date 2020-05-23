Belediye araç filosunu güçlendiriyor

Pandemi öncesi siparişleri verilen ve ödemesi gerçekleştirilen 58 aracın teslimatı başladı. Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında teslimatı geciken bu araçların 32’sini teslim aldı. Belediye, satın aldığı bu 58 araç için pandemi öncesi yaklaşık 10 Milyon TL ödeme yapmıştı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle siparişlerini verdikleri ve ödemesini yaptıkları araçların teslimatında gecikmeler yaşandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alımını gerçekleştirdikleri 58 hizmet aracından 32’sini teslim aldıklarını vurguladı. Bayramdan sonra da teslim alacakları 26 hizmet aracının olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Satın aldığımız yeni hizmet araçlarımızla birlikte hizmet kalitemizi de artırıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kiralık olarak hizmet alımı yapılan araçların yerine mülkiyeti belediyemize ait araçlar satın aldık. Bu şekilde Belediyemize çok ciddi bir kazanç sağlamış olacağız. Bir yandan araç filomuzu güçlendirirken bir yandan da hem Belediyemiz bütçesine katkı sağlamış oluyoruz hem de araçlarımızı yenilemiş oluyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın, bayram sonrası tüm araçların teslim alınmasıyla birlikte bu araçları kamuoyuna tanıtmak amacıyla bir program düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)