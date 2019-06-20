Belediye aşırı yağışla mücadele ediyor

Mevsim ve iklim şartlarının üzerinde gerçekleşen yağışta Çorum Belediyesi ilgili birim personelleri oluşabilecek aksaklıklara karşı tam kadro seferber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yer alan verilere göre Çorum’da 20.06.2019 tarihinde saat 09.00-13.30 arasında metre kareye 32,2lt yağış düştü.

Çorum’un bulunduğu iklim kuşağına göre bu yağış ortalama verilerin çok üzerinde olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, belediye olarak tüm personellerin görev başında kaydederek; “Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz tam kadro iş başında olup ivedilikle şehrin ihtiyaç duyulan her noktasında aşırı yağışlarla mücadele etti. Belediye olarak bundan sonra oluşabilecek aşırı yağışlardan hemşehrilerimizin gördüğü zararı en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Şehrimizde ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu tahliye hattında tadilat ve eksikliklerin giderilmesi için yaptığımız ihale imza aşamasında” dedi.

Kotun düşük olduğu yerlerdeki mesken sahipleri aşırı yağışlardan kaynaklı geri tepmelere karşı önlemlerini almaları gerektiğini belirten Yağbat, “kanalizasyon hatlarında oluşabilecek aşırı yüklenmeyi ve bu sebeple oluşabilecek geri tepmelerin önüne geçilebilmesi için bina sahiplerinin ve apartman yöneticilerinin çatı yağmur sularını bahçeye ve kanalizasyon hattına vermek yerine acil bir şekilde yola vermeleri gerekmekte” ifadelerini kullandı

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, yapılan incelemeler sonucu uyarılara aldırmayan ve çatı yağmur sularını yola vermeyen mesken sahipleri hakkında işlem yapılacağını belirtti.