Belediye başkanının oğlu kaza yaptı

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün Ankara yolunda meydana gelen kaza 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Aşgın'ın kullandığı 19 ABS 555 plakalı araç Ankara yolu Karataş Otomotiv önünde yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Aşgın ve arabada bulunan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021, 17:14