Belediye çalışanlarına çifte bayram

Çorum Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde memur, sözleşmeli ve işçi personelinin maaşlarını 5 gün erken ödeyerek bayram öncesi çifte sevinç yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamu kurumlarında çalışanlarının maaşlarının bayram öncesi ödenmesi yönündeki talimatıyla Çorum Belediyesi memur, sözleşmeli ve işçi personelinin maaşlarını 5 gün erken ödedi.

Yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı’nın 13 Mayıs Perşembe günü olması sebebiyle çalışanlarının maaşları 10 Mayıs Pazartesi günü hesaplarına yattı. 5 gün önce maaşlarını hesaplarında gören çalışanlar bayram öncesi çifte sevinç yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 19:32