Belediye Devane’ye örnek bina yapacak

FATİH BATTAR

2006 yılında 152 dönüm alanda başlayan ‘Devane’de Kentsel Dönüşüm’ projesi kapsamında Çorum Belediyesi, 3-4 yıldır inşaat yapılmaya bölge için BELTAŞ’ı devreye sokuyor.

Mahalle Buluşmaları kapsamında Hürriyet İlkokulu’nda Çöplü Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çöplü mahallesinde 2006 yılında 152 dönüm alanda başlayan ve 2015 yılında 11 dönüm alanda imar düzenlemesi ve uygulaması yapılan bölgede hareketlilik başlatmak için Faik Tonguç Kütüphanesi’nin karşısında BELTAŞ’a ait arsada 10 katlı altında dükkanların olduğu 36 daireli, yeşil alanı ve otoparkı olan örnek bina yapacaklarını açıkladı.

Projenin hazır olduğunu ve yakın zamanda ihaleye çıkılacağını aktaran Aşgın, BELTAŞ’ın buraya yapacağı örnek bina ile müteahhitleri de devreye sokarak hareketlilik kazandırmak istediklerini ifade etti.

BELEDİYE BELTAŞ’I DEVREYE SOKUYOR

Bölgede 4-5 yıldır inşaat yapılacak durumda olmasına rağmen hiçbir hareketlilik olmadığını kaydeden Başkan Aşgın; “Burada itici bir güce ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Faik Tonguç Kütüphanesi’nin karşısında mülkiyeti tamamen BELTAŞ’a ait olan bir arsamız var. Oranın inşaat ruhsatları ile ilgili işlemlerini tamamladık. Buraya herhangi bir müteahhit girecek mi, girmeyecek mi diye beklemeden belediye olarak oraya 10 katlı 36 daire yapacağız.” dedi

Belediye olarak gariban vatandaşları da düşündüklerini belirten Aşgın; “Gariban vatandaşlarımıza ayrıca kira ödeyecek durumda olmayacak kişilere belediye olarak başını sokabileceği 1+1 evler yapacağız.” diye konuştu

Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılcı ve mahalle sakinlerinin binaların 10 katlı yerine 5 katlı olması gerektiği düşüncelerine cevap veren Aşgın; “ Elazığ ve Malatya’daki depremleri gördük. Çorum da deprem bölgesi. Bu nedenle binalarımızı güçlü yapmalıyız. 5 kata düşürmek çözüm değil ve yeşil alan ile otoparktan gidecek. Belki şuan için çözümmüş gibi duracak ama 10-20 yıl sonra milletimiz bizi hayırla yad etmez. Yeni imar uygulamasına göre her blokta bir park olması gerekiyor. Katı 5’e düşürsek mi diye düşünüyoruz ve bu konuda herkesi dinliyoruz. Şu an bu proje doğru bir proje. Bu proje arkasında durmamız gereken bir proje. 10 katlı ve 600-700 metrekara imar alanına uygun arsa olacak. Otoparkı ve yeşil alan sorununu burada çözeceğiz.” ifadelerini kullandı

6 YENİ YOL YAPILACAK

Konuşmasında mahalleye yapılacak çalışmalardan bahseden Aşgın, mahalleye 1 park, kültür merkezi ve 6 yeni yol müjdesi verdi.

Çöplü Mahallesi’nin kamulaştırma bedelleri en çok ödenen mahallelerden biri olduğunu kaydeden Aşgın; “Mahallemize 2 tane ana arter yapıldı. Ulumezarlık ve Yazı Çarşı arasında 30 metrelik bir yol inşa edildi. Diğer yolumuz ise Osmancık Caddesi ile Akşemseddin Caddesi’ni birbirine bağlayan yolda önemli bir aşamaya geldik. Bunlar yapılırken çok önemli kamulaştırmalar yapıldı.” dedi

‘30 METRELİK YOL İÇİN KİMSENİN BABASININ HAYRINA 1 METRE YER VERMEZ’

İsim vermeden; ‘Belediye şu kadar yılda şu kadar arsa sattı’ diyenleri de eleştiren Aşgın; “Belediye şu kadar arsa sattı diyenlere sadece Allah’tan korkun diyorum. Son 5 yılda 115 milyon TL’lik arsa satışı yaptık. Sadece kamulaştırmaya şu ana kadar 106 milyon TL. Dolayısıyla bizim arsa satışı yaptığımız arsa satışlarının bedeli kamulaştırmaları bile karşılayacak durumda değil. Bu kadar para nereye harcandı diyorlar. Bunlar iyi niyetli yorumlar değil. Biz bir yandan arsa üretiyor, satıyoruz. Diğer yandan kamulaştırmalar yapıyoruz. 30 metrelik yol için kimsenin babasının hayrına 1 metre yer vermez. Kamulaştırmalarımız devam edecek. 6 tane yeni yol açacağız. Enkaz bedellerini ödedikten sonra kimseyi mağdur etmeden yeni yolları açacağız.” şeklinde konuştu.