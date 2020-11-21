Belediye Eskice'ye GES kuruyor

Kurmuş olduğu RES'le (Rüzgar Enerjisi Santrali) kendi kullandığı elektriğin %76'sını üreten Çorum Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyor. Çöp gazından elektrik üretimi yatırımlarının yanı sıra Güneş Enerji Santrali (GES) projesini de hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Çorum Belediyesi, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesinin Eskice İçme Suyu Pompa İstasyonu bahçesinde kurulacak olan GES projesini yerinde inceledi. Doğa dostu yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve çeşitlendirmek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Aşgın, "Rüzgar Enerjisi Santralinden kendi tükettiğimiz elektriğin %76'sını üretiyoruz. Diğer yandan organik atıkların gazlarından elektrik üreteceğimiz Biokütle tesisi yatırımımızda da sona geldik. Şimdi de Güneş Enerji Santrali projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlattık. İlkini Eskice içme suyu pompa istasyonu bahçesine kuracağız. Bu santralimiz 500KW enerji üretimi kapasiteli bir GES sistemi olacak" dedi.

Elektrikten gelir sağlayan bir belediye olacağız

Kuracakları Güneş Enerji Santrali ile Çorum Belediyesinin elektrik tüketiminin üzerinde bir elektrik üretimine kavuşacağını vurgulayan Aşgın, elektrik üretiminden gelir sağlayan bir Belediye olacaklarını kaydetti. Başkan Aşgın, “Hem kendi kullandığımız elektriğin fazlasını üreten ve bu elektrik enerjisinden gelir sağlayan bir belediye olacağız hem de doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi ile bizden sonraki nesillere daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir dünya bırakacağız." diye konuştu.

Aşgın, Eskice GES Santrali ile birlikte Çorum Belediyesi Mezbahanesi çatısına ve Buharaevler Mahallesi Perşembe Pazarı çatısına da güneş panelleri yerleştirileceklerini ve bu üç santralden 1,25 megawatt elektrik enerjisi üreteceklerini sözlerine ekledi.

