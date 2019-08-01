Belediye hizmeti vatandaşın ayağına götürdü

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi ile Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi’nde Tahsilat ve İletişim Noktaları açtı. Vatandaşlar buralarda su faturası, emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi ödemelerini yapıp kartlı su sayacı dolumu gerçekleştirebilecekler. Tahsilat Noktaları’nın açılışları dün gerçekleştirilen törenlerle yapıldı.



Her iki Tahsilat Noktası’nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyenin görevinin sadece yol ve kaldırım yapmak olmadığını belirterek, “Belediyelerin aynı zamanda verdikleri hizmetleri vatandaşların ayağına da götürmeleri gerekiyor. Seçim döneminde ‘eğer göreve gelirsek hizmeti halkımızın ayağına götüreceğiz’ demiştik. Rabbim bizi bu şehre hizmetkar etti. Bizde verdiğimiz bu sözü yerine getirmek için çalışmalara başladık. Özellikle seçim döneminde çok dile getirilen mahallelere tahsilat noktaları açma taleplerini yerine getirmek ve hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürmek amacıyla Buhara Kültür Merkezi ile Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi’nde Tahsilat Noktaları açtık. Buralarda vatandaşlarımız su faturası, emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi ödemelerini yapıp kartlı su sayacı dolumu gerçekleştirebilecekler. Tahsilat Noktaları aynı zaman da İletişim Merkezleri olarak da hizmet verecek. Vatandaşlarımız belediye ile ilgili taleplerini veya sorunlarını bu noktalarda görevli arkadaşlarımıza iletebilecekler. Öncelikle bu iki noktada gözlem yapacağız ve sonrasında diğer merkezlerde de açmaya karar vereceğiz. Bu hizmetimizin hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



Konuşmaların ardından Tahsilat Noktaları’nın açılış kurdelesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahalle muhtarları ve Belediye Meclisi üyeleri tarafından kesildi.

Başkan Aşgın, daha sonrada görevlilerden buralarda yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.