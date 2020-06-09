Belediye Meclisi yarın toplanacak

FATİH AKBAŞ

Son toplantısını mart ayında yapan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle iki ay tatil edilen Çorum Belediye Meclisi aranın ardından yarın haziran ayı toplantısını yapacak.

Meclis salonunda saat 14.00’da gerçekleştirilecek olan toplantıda 16 gündem maddesi görüşülecek.

Mecliste gündeme gelecek maddeleri ise şunlar:

“Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü araç devri, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü gayrimenkul satış, trampa ve takası, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü su sayaçlarında düzenleme yapılması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mücavir alan, İmar Komisyonu Ulukavak Mahallesi, 3395 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği, Bahçelievler Mahallesi, 189 ada, 7 nolu parselde plan değişikliği, Gülabibey Mahallesi, 1034 ada, 125 nolu parselde plan değişikliği, Park ve Bahçeler Müdürlüğü parka isim verilmesi,

Mali Hizmetler Müdürlüğü sermaye artırımı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü toplu taşıma gelir desteği, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü satın alma, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar Komisyonuna havale, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kira ödemelerinin ertelenmesi ve kira sürelerinin uzatılması, Halk Kütüphanesi için yer tahsisi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü borç ertelemesi, Yapı Kontrol Müdürlüğü görüş”

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 17:27