Belediye milyonluk arsaları satışa çıkardı

Çorum Belediyesi, Çepni ve Gülabibey Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait 3 adet arsayı satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre muhammen bedelleri 3 milyon 700 bin, 10 milyon 500 bin ve 11 milyon 700 bin lira değerindeki 3 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacak.

İhale, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14.00’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

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