Belediye, nitelikli iş gücü ile istihdama katkı sağlayacak

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi(ÇOKİŞ) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde gerçekleşecek mesleki yeterlilik belgesi programının tanıtım toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Proje kapsamında iş gücü piyasasına mesleki yeterlilik belgesine sahip kalifiye personel kazandırılacak. Kurslara katılıp başarı sağlayanlar ise mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Metin Karaman, Lonca Belgelendirme A.Ş. Genel Müdürü Cengizhan Kutlu ve bazı oda başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum’un istihdamına, üretime ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayacağını düşündükleri mesleki yeterlilik belgesine sahip nitelikli işgücünün artmasını amaçladıklarını söyledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’na akredite olmuş firmaların, 65 farklı alanda mesleki yeterlilik sınavlarını yapabileceklerini belirten Lemzi Çöplü, “Vatandaşlarımızın bu belgeleri almak için ÇOKİŞ internet sitesi üzerinden veya ÇOKİŞ ofisimize gelerek kayıt oluşturabilirler. Başvuranların değerlendirilmesinden sonra tamamen devlet teşvikli ücretsiz olan bu sınavlara girerek başarı gösterenlere belgeleri verilecektir” dedi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Metin Karaman da Türkiye’de bugüne kadar 1 milyon 850 bin kişi, Çorum’da ise 10 bin kişinin mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını ifade ederek bu sayının Çorum iş dünyası ve sanayici açısından çok az olduğunu ifade etti.

Mesleki yeterlilik belgesi olanların SGK teşvikleri olmak üzere çeşitli teşviklerden de yararlandığını aktaran Metin Karaman, “Belge sahibi çalışanlar mensubu olduğu mesleği iş sağlığı güvenliği önlemlerini de alaraken doğru bir şekilde icraat ettiğini kanıtlayabilmekte, belgeler ile uluslarası dolaşım yapabilmekte, işverenler ise mesleki yeterliliğinden emin olduğu çalışanları istihdam ederek üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmakta, başta SGK teşvikleri olmak üzere çeşitli teşviklerden yararlanabilmektedir. Çorum Belediyesi büyük bir sosyal belediyecilik örneği gösterdi. Nitelikli ve belgeli işgücünün gerek Çorum iş hayatına gerekse ülkemiz iş hayatına katlımını sağlayacaktır” diye konuştu.

Lonca Belgelendirme A.Ş. Genel Müdürü Cengizhan Kutlu da meslekli yeterlilik belgesinin uluslararası çapta geçerliliği olduğunu dile getirerek, “Bu belge yurt dışında da çalışmaya imkan sağlayacak. Yaklaşık 2 bin TL’ye mal olan meslekli yeterlilik belgesi Çorum Belediyesi’nin desteği sayesinde ücretsiz olarak verilecek” ifadelerini kullandı.