Belediye villa, konut, ticaret ve sanayi arsaları satıyor

Çorum Belediyesi ihale yoluyla Buharaevler Mahallesinde ve Haskent'te villa arsaları, Bahçelievler Mahallesinde konut arsası ve Çorum Sanayi Sitesi'nde ticaret ve sanayi arsalarını satacak.

Belediye basın biriminden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti belediyemize ait olan 3 adet villa ve konut arsası ile 5 adet Ticaret ve Sanayi arsaları olmak üzere toplam 8 arsayı, 2886 Say. Kan. 45. md. göre açık teklif arttırma usulü ile en az %50’si peşin kalanı en çok 8 taksitle(taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır.) şeklinde satılacağını bildirdi.

İhalenin 29.06.2021 Salı günü Saat: 14.00’da Turgut Özal İş Merkezi Kat 4’te bulunan Belediye Meclis Salonunda yapılacağı söylendi.



