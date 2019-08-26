Belediye’den 3 projeye destek

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi’nin “Çorum İçin Projem Var” çalışması kapsamında desteklediği 3 ayrı proje için imza töreni düzenlendi.

Millet Kafe’de düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve akademisyenler katıldı.



ÖZTÜRK: EN KISA ZAMANDA MEYVELERİNİ ALACAĞIZ

Törende konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 2014 yılından itibaren Üniversite ile Belediye’nin işbirliği yaptığını, bu yılda yapılan işbirliğin meyvelerini en kısa zamanda alacaklarını belirterek, “Böyle bir projenin başlatılması Çorum’un vizyoner şehir anlamında Türkiye’de nerede olduğunu, potansiyelinin ne olduğunu, Hitit Üniversitesi’nin de bu potansiyele ne katmak istediğini göstermesi adına çok önemli bir açılım. 2018 yılına kadar Üniversitemiz ile sürdürülen işbirliğinde gayet anlamlı, makul çerçevede yaklaşık 16’ya yakın proje gerçekleştirilmiş. Çorum’un şehir olarak, birey olarak, sektör olarak her alanına dokunmasını arzu ettiğimiz projeleri hayata geçiren yapı Çorum Belediyesidir. Bu vesile ile Çorum Belediyesi’ne de teşekkür ediyoruz. Sağlık, turizm ve gıda olmak üzere Çorumuza direk dokunacak, hizmet sunacak üç temel alan belirlendi. Bu üç projenin çok kısa sürede meyve vereceğini ve kısa sürede hem Çorum halkına hem de bölgemizi ziyarete gelen her ziyaretçinin yapılan bu hizmetten alınacak sonuçlardan katkıları rahatlıkla görebileceğini gözlemliyoruz” dedi.



AŞGIN: 2014’DEN BUGÜNE 18 PROJEYE DESTEK VERİLDİ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da her zaman Üniversitenin yanında olduklarını ve “Çorum İçin Projem Var” çalışmasının 2014 yılında başladığını dile getirerek, “Bugüne kadar imzalayacağımız bu 3 proje ile de beraber toplam 22 projeye belediyemiz destek verdi. Ciddi manada ekonomik destek sağlamış. Bu 22 projeden 10 tanesi tamamlanarak hedeflerine ulaştı. Şuan 8 tanesi halen devam etmekte. 4 tanesi ise hocalarımızın talebi üzerine fesh edilmiş. Dolayısıyla 18 proje hayata geçmiş” ifadelerini kullandı.

Yapılan işbirliklerin sözde olmadığını, bu işbirliklerin sonucunda güzel sonuçlara ulaşıldığını gördüklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum İçin Projem Var’ın asıl maksadı Çorum’un dertlerine derman olmak. Çorum’daki birtakım problemleri çözmek, Çorum’un kültürel olarak turizm olarak şehre katkı sunmak ve güçlü imajını daha da güçlendirmek. Asıl gayesi budur” diye konuştu.

‘3 PROJEYE 48 BİN TL’LİK DESTEK VERECEĞİZ’

3 farklı sektörde ki projeye destek olacaklarını da vurgulayan Aşgın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2019 da akademik olarak 15 proje müracaat edildi. Gıda, turizm ve sağlık olmak üzere 3 farklı sektör tespit edilmiş. Hangi proje şehrimize daha çok katkıda bulunur, hangi proje Belediye’nin konuları dahilinde Çorum’un bir yarasına melhem olur. Tek gaye buydu. Toplam 48 bin TL’lik bir destek vereceğiz.



Projenin birisi itfaiye ile alakalı. İtfaiye erleri hangi egzersizleri hangi sürelerle nasıl yaparlarsa 1 saniye önce oraya müdahale edilir. O bir saniye de hayat kurtarılır. İkinci proje gıda sektörü ile alakalı. Leblebi bizim marka değerimiz. Burada bir standart yakalamak istiyoruz. Tüm leblebi firmaları gerekirse aynı kalitede leblebiyi nasıl üretebilirler. Artık herkes kaliteyi standartla konuşuyor. Üçüncü proje de turizmle ilgili. Turizm anlamında bir değerin üzerinde oturuyoruz. Turizm ve kültürel potansiyelimiz birçok ile göre çok iyi noktada. Fakat bir türlü kendimizi tam olarak ifade edemiyoruz. Turist çekmede sıkıntı çekiyoruz. Turizme katkı anlamında, profesyonel turist rehberlerini Çorum’a getirmek suretiyle, kültürel değerlerimizi nasıl takdim edersek potansiyelimiz artar bununla ilgili de güzel bir proje hazırlandı. Somut, reel, Çorum’un kültürel, turizm, sağlık, gıda sektörü açısından bir üste çıkmasıyla ilgili projeler. Seçici kurulumuza da teşekkür ediyorum.”



AKADEMİSYENLER PROJERLERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yetkin Utku Kamuk, “Yapılandırılmış Egzersiz Programının İtfaiye Erlerinin Fiziksel Uygunluk ve Hazır Bulunuşluk Düzeylerine Etkisi”, Öğretim Görevlisi Hakan Apaydın “Meşhur Çorum Leblebisinde Farklı Kavurma Koşullarında Oluşan Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi ve Üretim Süreci Optimizasyonu” ve Dr. Öğretim Üyesi Ali İzzet Yılmaz “Profesyonel Turist Rehberlerinin Bakış Açılarıyla Çorum Kent Turizmi” projeleri ile ilgili bilgi verdi.



İmza töreninin ardından program sona erdi.