Belediyeden 5 milyon 315 bin liralık arsa satışı

M.BURAK YALÇIN
Çorum Belediyesi tarafından Kuruçay Mahallesi’nde bulunan 10 konut arsasından 6’sı satıldı.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda düzenlenen ihale ile Kuruçay Mahallesi’nde bulunan 10 adet konut arsasının 6’sı açık artırma usulü ile satıldı.
İhalede satılan arsalardan Çorum Belediyesi’nin kasasına 5 milyon 315 bin lira girmiş olacak.
Allah aşkına sat sat sat bu ne kardeşim. Çocuklarımızın hiç mi hakkı yok. Yollar mayın tarlası arabaların alt takımlarından ses eksik olmuyor. Hizmetle değil, arsa satışlarıyla belediye haber oluyor.İsterseniz not alın satış haberleri kaç kez yapılmış. Satıyorsunuz bari getirisi olan bir iş dalı olsun, fabrika açınnnnnnnnnn . Satış yapılan yerler keşke şeker fabrikası için satılsaydı. Belediyemizin olsaydı. Dün yağ, yarın şeker şeker sıkıntısı yaşanır. Üretim üretim üretim.