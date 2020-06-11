Belediye’den esnaf ve halk otobüslerine kolaylık

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi kiracısı konumunda olan esnaflar ile halk otobüsü firmasına bazı kolaylıklar sağlayacak.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında Hitit Ulaş A.Ş’ye gelir desteği sağlanması, ödemlerinin ertelenmesi ve belediyenin kiracısı olan esnafların kiraları konuları görüşüldü.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Koronavirüs döneminde bazı işletmeler ciddi fedakarlıklar yapmak durumda kaldılar. Bizde belediye olarak mümkün olduğunda esnafımıza ve diğer sektörlere elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştık. Bu dönemde yine toplu ulaşım hizmeti veren şirketimize bir kereye mahsus olmak üzere otobüs sayılarını da gözeterek 96 bin liralık bir desteği teklif olarak sunmayı uygun gördük” dedi.

Diğer bir gündem maddesinde ise belediyenin kiracısı olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnafların kiralarını ödememesi, ödeyenlere ise geri verilmesi veya kirasını ödeyenlere bunun karşılığında sözleşme süresine ekleme yapılması teklifi görüşüldü.

Başka bir gündem maddesinde de toplu taşıma yapan firmanın hat kiralarının üç ay boyunca faizsiz olarak ertelenmesi teklifi görüşüldü. Gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.