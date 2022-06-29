Belediye’den inşaat ve yıkıntı atıkları uyarısı

Çorum Belediyesi, inşaat ve yıkıntı atıklarını cüzi ücretlerle alıp İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geçici Biriktirme Alanı’na götürerek çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Çorum’da çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için 2019 yılında Çorum Belediyesi tarafından inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanması için başlatılan hizmet her geçen gün daha fazla talep görüyor. Vatandaşlar evde yaptığı tadilattan çıkan atık ve molozları çevreye gelişi güzel atmak yerine Çorum Belediyesi İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geçici Biriktirme Alanı’na götürerek teslim edebiliyor.

İsterlerse vatandaşlar bir telefonla ulaşıp inşaat ve yıkıntı atıklarını eve gelen belediye ekiplerine teslim edebiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “2019 yılından bu güne kadar 565 ton inşaat ve yıkıntı atığını hemşehrilerimiz tesisimize getirerek teslim ettiler. Yine 2019 yılından itibaren 350 ton atığı da vatandaşlarımızın aramasına istinaden bizim arkadaşlarımız giderek yerinden teslim aldı. Yol ve dere kenarlarından boş arazilerden topladığımız gelişi güzel atılan atıklarla birlikte toplamla 3 buçuk yılda 1478 ton inşaat ve yıkıntı atığını toplayarak çevreye zarar vermesini engelledik” dedi.

Ayrıca inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye gelişi güzel dökülmesinin kanuni olarak da yasak olduğunu vurgulayan Yağbat, bu şekilde çevreyi kirletenlerin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

İnşaat ve yıkıntı atıklarının yerinden alınmasını talep eden vatandaşlar 0364 333 11 99 nolu telefonu arayarak atıklarını çok cüzi ücretlerle belediye ekiplerine teslim edebilirler. (Haber Merkezi)