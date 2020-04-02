Belediyeden piyasaya 5,5 Milyon TL ödeme

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik açıdan insanları zorluyor.

Ülke olarak böyle zorlu bir süreçten geçilirken Çorum Belediyesi, nisan ayı içerisinde yapacağı tüm ödemeleri gerçekleştirdi. Belediyeden alacağı bulunan esnaf ve kurumlara 5.5 Milyon TL tutarındaki ödeme gerçekleştirildi.

Nisan ayına yayılan tüm ödemelerinin ayın ilk günü itibariyle ödendiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, böyle zorlu bir süreçte Çorum Belediyesi olarak esnafın yanında yer aldıklarını ve piyasayı rahatlatmak için tüm ödemelerin gerçekleştirildiğini kaydetti. Belediyenin mali yapısının güçlü olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Aylar öncesinden hazırladığımız ödeme planımızı aynen uyguluyoruz. Piyasa ödemelerimizi, ekonomik açıdan herhangi bir aksaklık olmaksınız gerçekleştiriyoruz.” dedi.

