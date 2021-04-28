Belediyeden satılık uçak

Sapanca Belediyesi  Ultralight uçağı satışa çıkardı.

Belediyeden satılık uçak

Sapanca Belediyesi  Ultralight uçağı satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait olan 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı uçağın ihaleyle satışı yapılacak.

 İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ve ihale tarihi gibi diğer bilgiler için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 21:53
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