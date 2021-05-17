Belediye’nin yeni hizmet binası için ihale süreci başladı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyenin yeni hizmet binasının tamamlanması için ihale sürecinin başladığını açıkladı.

Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısında gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Yeni belediye hizmet binamızın mali olarak gerçekleşme oranı yüzde 83, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 80’dir. Firma yaşadığı sorunlardan dolayı ek süre talep etmiş. Şimdiye kadar toplam ek süreler verilmiş. Bizde bir kez ek süre verdik. Bunların dışında 305 günde cezalı ek süre almış. Bununda mali karşılığı 4 milyon lira civarındadır. Bunun 2 milyon lirası kesildi. Kalan 2 milyon liranın da mahsuplaşması yapılacak. Şu an önceki ihalenin feshi ve tamamlama ihalesi yapılması ile ilgili iki süreci aynı anda yürütüyoruz. Tamamlama ihalesinin dosyasını bayram öncesinde bitirdik. Önümüzde ki haftalarda yeni belediye hizmet binamızın tamamlama ihalesine çıkıyoruz. İnşallah 2022 yılının Mart ayı gibi bütün işlemlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Parası İller Bankası tarafından karşılanacak. Finans noktasında hiçbir problem yok” dedi.