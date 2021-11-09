Belediye’nin Yozgat’ta bulunan arazilerinin 44 yıllık hikayesi

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan Kasım ayı toplantısında Çorum Belediyesi’nin Yozgat’a bağlı Yazıpınar köyünde bulunan arazilerin satışı, trampası ve takası için yetki talebi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın gündem maddesi hakkında yaptığı açıklamada Çorum Belediyesi’nin Yozgat’ın bir köyünde neden arazisinin olduğu sorusuna açıklık getirdi.

Yozgat merkeze bağlı Yazıpınar köyünde 23 parselde bulunan arazilerin belediye ile ilgili geçmişlerinin 1977 yılına kadar gittiğini belirten Başkan Aşgın, “1977 yılında Çorum merkezde bir müteahhit belediyeye bir iş yapıyor ve teminat olarak da Yozgat’a merkeze bağlı Yazıpınar köyünde bulunan 23 adet taşınmazı ipotek olarak gösteriyor. Ama müteahhit 1977 yılında başladığı işi tamamlayamıyor ve teminatına el konuyor. Böylece bu taşınmaz belediyemizin mülkiyetine geçiyor. Şimdiye kadar tüm vergilerini belediyemizi ödüyordu. Zaman içerisinde köylüler arazileri ekip biçmişler. Köy içinde kalan üç parselin satışını daha önce yapmıştık. Kalanların satış işlemleri ise devam ediyor. Yozgat Tapu Müdürlüğü’nde iş ve işlemlerin yapılması için Emlak İstimlak Müdürümüze yetki ile ilgili bir madde bu madde.”dedi.

Başkan Aşgın’ın verdiği bilginin ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 19:11