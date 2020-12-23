Bem-Bir-Sen’den üyelere yılbaşı hediyesi

M.BURAK YALÇIN

Bem-Bir-Sen İl Özel İdaresi İşyeri Temsilciliği, müdürlükte çalışan üyelerine yılbaşı hediyesi verdi.

Bem-Bir-Sen İl Özel İdaresi Temsilcisi Sinan Cevizci, üyelerine sendikaya ait yılbaşı promosyon ürünlerini vererek yeni yıllarını kutladı.

2021’in güzel bir yıl olması temennisinde bulunan Sinan Cevizci, “Yeni yıl dolayısıyla sendikamız tarafından gönderilen hediyelerimizi üyelerimize dağıtarak yeni yıllarını kutladık. Hayırlı ve sağlıklı bir yıl olmasını ümit ediyor, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, sağlık, barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum” dedi.

Sendika üyeleri de jestleri için Cevizci’ye teşekkür etti.