BENKA’ya çifte ödül

RECEP MEBET

Genç MÜSİAD Altın Konteyner İhracat Ödülleri sahiplerini buldu.

Benka Arıcılık, makina sektöründe ‘Büyük İhracat Ödülü’ ve ihracat yaptığı ülke sayısı bakımından ‘Limitsizsiniz Ödülü’ne layık görüldü.

İhracata teşvik sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödülleri geçtiğimiz Salı günü İstanbul’da düzenlenen törende verildi.

Benka Arıcılık adına törene katılan İhracat Departmanı Sorumlusu Kadir Burak Küçükbenli, ödüllerini MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal’ın elinden aldı.

Sektörel değerlendirmelere göre bir yıl içinde en yüksek ihracat rakamına ulaşan Benka Arıcılık, ihracat yaptığı ülke sayısıyla da törene damgasını vurdu.

‘KANADA ve AVUSTRALYA ASLINDA O KADAR UZAK DEĞİL’

MÜSİAD İhracaatı Geliştirme Komitesi’nce organize edilen programda konuşan Kadir Burak Küçükbenli, “Şirketimizi iki ödüle birden layık gören jüriye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

İhracat çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Küçükbenli, şunları söyledi:

“Ürünlerimiz yıllardır yurtdışında belirli noktalara aracılar vasıtası ile gönderiliyordu. Fakat, doğrudan ihracat hikâyemiz 2013 yılında ilk yurtdışı fuarımızla başladı. Bu fuarın ardından dünyanın bir ucu olan Kanada'nın veya diğer ucu Avustralya'nın aslında o kadar da uzak olmadığının farkına vardık. Hatta ve hatta bir Anadolu şehri olan Çorum'dan bile…

Şu an gelinen noktada başlıca Kanada, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya gibi 40 farklı ülkeye ihracat gerçekleşiyoruz. Hedefimiz de, mücadelemiz de sürdürebilirliği koruyarak bu sayıyı artırmak.”

‘İHRACATTA YENİ FIRSATLAR KAPIDA’

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli, kurucusu olduğu Benka Arıcılık’ın elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Benka Arıcılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Vahdettin Küçükbenli, “Şirketimizi bu ödüllere layık gören MÜSİAD Genel Başkanı sayın Abdurrahman Kaan ve değerli yönetim kurulu üyelerine, genç iş insanlarımızı ihracata teşvik etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Ticaret, artık her yönüyle eskisi gibi değil. Buna ayak uydurmak zorundayız.” diyen Küçükbenli, “Yeni dünya düzenine ayak uydurmak veya ardından bakmak, biz iş insanlarına ve desteklediğimiz, yönlendirdiğimiz gençlerimize kalmış bir karar. Son dönemlerde içerisinde bulunduğumuz durumların iyi değerlendirilip, hızlı bir şekilde ayak uydurulması gerekiyor. Zira döviz kurunda yaşanan artış ihracata yeni başlayacak olanlar için de, ihracatını artırmak isteyenler için de bir fırsat olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.