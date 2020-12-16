Berber Fazlı Özkaya hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi eski yöneticilerinden berber Fazlı Özkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Berber Fazlı Özkaya hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi eski yöneticilerinden berber Fazlı Özkaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çorum'un tanınan simalarından Özkaya, gribal enfeksiyon şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde Covid-19'a yakalandığı belirlendi. Özkaya, koronavirüs sonucu yaşamını yitirdi. 

Merhumun cenazesi dün merkeze bağlı Üyük Köyü’nde toprağa verildi. 

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler. 

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 19:55
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