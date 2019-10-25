Beyaz Otel açıldı

FATİH BATTAR

Çorum’da 14 yıldır gayrimenkul sektöründe hizmet veren Beyaz Emlak, turizm sektörüne girerek, Çorum’da ilk defa ‘Memur Apartı’ konseptiyle 65 odalı, 150 yatak kapasiteli Beyaz Otel açtı.



Karakeçili mahallesi Albayrak 5.sokak numara 4 (Eski Türkoğlu Apart) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Beyaz Otel’in açılışına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, MHP Çorum Belediye Başkan Adayı Kenan Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletmeciliğini Alper Borhan, Ümit Tamay ve Taylan Toprak’ın yaptığı Beyaz Otel, ‘Kendinizi evinizde hissedin’ sloganıyla Çorum halkının hizmetine girdi.

Çorum’da ilk defa memur kesime hitap eden ‘Memur Apart’ olma özelliği taşıdıklarını belirten işletme sahiplerinden Alper Borhan, Beyaz Otel olarak temiz, konfrorlu ve güvenli bir ortamda konaklama keyfi sunduklarını söyledi.

Borhan; “14 yıllık gayrimenkul sektöründeki tecrübemizin ardından turizm sektörüne yapmış olduğumuz 65 odalı, 150 yatak kapasiteli yatırımımız ile devam etmekteyiz. Müşteri memnuniyeti ve güven üzerine kurduğumuz işletmemiz Çorum halkının yüz akı olacaktır.” dedi



Müşterilerine aile ortamı sunmayı amaçladıklarını belirten Borhan; “Beyaz Otel olarak temiz, konforlu ve güvenli bir ortamda konaklama keyfi, tekli, çiftli ve çoklu odalar, tüm katlarda ücretsiz internet, tüm odalarda özel duş ve tuvalet, 24 saat sıcak su, çamaşır yıkama, ütü ve temizlik hizmeti, ücretszi sabah kahvaltısı, odalara özel buzdolabı, tüm odalarda maç yayını ile müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin kendilerini evlerinde hissedebilmeleri için her türlü imkanı sunuyoruz. Güleryüzlü hizmet ve %100 müşteri memnuniyeti ile farkımızı hissettireceğiz.” diye konuştu.