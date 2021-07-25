Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 34 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Beykent Üniversite; Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği  Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler, başvurularda aranan özel/genel şartlar ve diğer  bilgiler için tıklayınız

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İcradan satılık fındık bahçesi
İcradan satılık fındık bahçesi
  1. GÜNCEL