Biçer, AK Parti Merkez İlçe’ye adaylığını açıkladı

MURAT ÇETİN

Refah Partisi eski İl Başkanı Ahmet Biçer, 22 Şubat’ta yapılması planlanan AK Parti Merkez İlçe Kongresi’nde Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Gazetemizi ziyaret ederek, adaylığını kamuoyuyla paylaşan Ahmet Biçer, “Genel Merkez Teşkilatımız tarafından uygun görülürse önümüzdeki kongre sürecinde Merkez İlçe Başkanlığına aday olmak istiyorum.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret ederek, yaptığı çalışmalar ve adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan Ahmet Biçer şunları dile getirdi: “Siyasete 1987 yılında Refah Partisi il yönetim kurulu üyesi olarak başladıktan sonra İl gençlik kollan başkanlığı, iki dönem İl Genel Meclisi Üyeliği, iki dönem Merkez İlçe Başkanlığı ve bir dönem il başkanlığı yaptım. Has Parti’de siyaset yaparken Sayın Numan Kurtulmuş ile birlikte 2011 yılında AK Parti’ye katıldım.

Genel merkez teşkilatımız tarafından uygun görülürse önümüzdeki kongre sürecinde Merkez İlçe Başkanlığı’na aday olmak istiyorum. Bunu niçin talep ettiğimi bir kaç cümleyle ifade etmek istiyorum; Dünya haçlı medeniyeti bizim medeniyetimizi hedef almış top yekûn saldırıyorlar malum. Bunun karşısında İslam coğrafyasının lideri olarak, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek başına mücadele ediyor. Bu mücadele yapılırken halkın desteği çok önemlidir. Şahsen mahallelerimizi ve köylerimizi hem iyi tanıyor, hem de sorunlarını iyi bildiğime inanıyorum. Şu ana kadar olan teşkilat deneyimimi hizmete çevirmek istiyorum. Bu husus Çorum kamuoyu ve Genel Merkez Teşkilatımızın takdiridir.”

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 18:54