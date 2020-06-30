BİK Çorum Şubesi yeniden açılıyor

RECEP MEBET

Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şubesi’nin yeniden hizmete açılması kararı alındı.

BİK Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısında ilk gündem maddesi olarak oy birliği ile alınan karara göre BİK Çorum Şubesi yeniden açılacak.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen’in girişimleri sonucunda kabul edilen karara göre Yozgat’ın da BİK Çorum Şubesi’ne bağlandığı öğrenildi.

Geçen yıl kapatılarak Samsun’a bağlanan BİK Çorum Şubesi’nin yeniden hizmete sunulacak olması, yerel medya tarafından memnuniyetle karşılandı.

DESTEK PAKETİNİN SÜRESİ UZATILDI

Basın İlan Kurumu’nun gazeteleri rahatlatan destek paketinin süresi uzatıldı.

BİK Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısında, pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı 212 sayılı Genel Kurul kararının süresinin 1 ay uzatılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili olarak kurumun resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Ülkemizin etkin bir şekilde mücadeleye devam ettiği Covid-19 küresel salgını dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve ilgili Kurumlarının aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde birçok tedbir alındı.

Bu çerçevede Basın İlan Kurumu gündelik yaşamın bir parçası olan süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi için Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun 13 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 212 sayılı karar alınarak Resmi Gazete’nin 15 Mayıs 2020 tarihli ve 31128 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Süreli yayınların, Covid-19 salgını süresince mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için alınan 212 sayılı Genel Kurul kararında yer alan maddelerinin 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca aynı Genel Kurul kararının 14. maddesi uyarınca karar verildi.

421 gazete dönüşümlü yayımlandı

Kurumun bu erken dönem tedbirleri gazeteler ve meslek örgütleri başta olmak üzere sektörden olumlu geri dönüşler alırken 421 gazete destek paketi kapsamında dönüşümlü yayın hakkından yararlanmıştı.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler için salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.

Dönüşümlü yayınların süresi 31 Temmuz’a kadar uzatıldı

Kurum şartlarına uygun olmak kaydıyla gazeteler yine aralarında yapacakları yazılı mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapabilecek. Eğer bulunduğu beldede resmi ilan alma hakkını haiz tek gazete varsa, haftada bir gün yayınlanmaları yeterli olacak.

Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki gazeteler, yayın yerlerinde yetkili makamlarca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilen günlerde yayımlanmayabilecek.

Yalnız resmi reklam yayınlama hakkını sahip gazete ve dergilerden 31 Temmuz’a kadar nüsha teslim şartı aranmayacak ve süreli yayınlar listesinden çıkarılmayacak.

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresi içinde bulunan gazetelerin, haftanın en az iki günü yayınlanması kabul edilecek.”

