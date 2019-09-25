Bilaller Konağı gün sayıyor

RECEP MEBET

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Bilaller Kültür ve Sanat Merkezi Projesi’nde sona gelindi.

Proje kapsamında geçtiğimiz yıllarda restorasyonuna başlanan Bilaller Konağı’nın, yaklaşık 2 ay içinde tamamlanarak hizmete hazır hale geleceği öğrenildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nca, ‘Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı’ kapsamında desteklenen projenin nihayete ermesiyle Çorum’da tarihi bir yapı daha turizme kazandırılmış olacak.

Veli Kılıç’ın sahibi olduğu Çağdaş Elektrik İnşaat’ın yüklenici firma olarak görev aldığı proje dahilinde tarihi konağın aslına uygun olarak tepeden tırnağa yenilendiği belirtildi.

İnşaa çalışmalarının ardından tefrişatına geçilecek olan konağın, ilerleyen tarihlerde hizmete sunulması bekleniyor.



TARİHİ KONAK, HİZMET BİNASI OLABİLİR

Üçtutlar Mahallesi Tanyeri İlkokulu altı Osmancık 4. Sokak’ta bulunan Bilaller Konağı’nın Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası olarak da değerlendirilebileceği düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nca ‘Kültür Varlığı’ olarak tescillenen konağın, kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra bazı idari hizmetlerde de kullanılması planlanıyor.

Bilal Ailesi tarafından 49 yıllığına Çorum İl Özel İdaresi’ne devredilen konak, İl Genel Meclisi’nde alınan kararla 25 yıllığına Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti.

Avlusuyla birlikte toplamda 886,58 metrekare yüzölçümüne sahip olan konağın mülk sahipleri arasında Abdullah Bilal, Sevim Dedebaş, Ayfer Laçin, Ayla Bayşu, Süha Bilal, Selman Safi Bilal, Sönmez Bilal, Arif Fikret Bilal, Fatma Türkan Erdem, Saliha Bilal ve Nazmiye Bilal gibi isimler yer alıyor.