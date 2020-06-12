Bilet fiyatlarına %40 indirim!

Koronavirüs salgını nedeniyle yarı kapasiteyle çalışan şehirler arası otobüslerde bilet fiyatlarının iki katını aşmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti.

Bakanlıktan bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında bir indirim olacağı belirtilirken beklenen tavan ücret tarifesi belli oldu. Yapılan değişiklikle İstanbul-İzmir arası otobüs bilet fiyatı 120 TL'ye indi.

Koronavirüsten kaynaklı otobüs bilet fiyatlarında meydana gelen yükseliş sonrası Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında düşüş gerçekleştirecek bir tebliğ hazırlandığı belirtildi.

YENİ TAVAN FİYATLAR BELLİ OLDU

Söz konusu açıklama sonrası kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanacak tavan ücretlerde değişiklik yapıldı.

Düzenleme ile otobüs bilet fiyatlarında 115 km'ye kadar 100 TL olarak uygulanan tavan ücret 70 TL'ye, 550 km'ye kadar 170 TL olarak belirlenen tavan fiyat 120 TL'ye, 1000 km'ye kadar 250 TL olarak uygulanan tavan fiyat 180 TL'ye indirildi.

Otobüs bilet ücretlerine ilişkin yeni tavan fiyatların bugün itibariyle uygulanması bekleniyor.

FİYATLAR İKİ KATINI AŞMIŞTI

Otobüs firmaları kapasitelerinin yarı oranında çalışmalarından kaynaklı mevcut bilet fiyatlarını iki katına çıkarmış, bilet fiyatlarında yaşanan artış sonrası İstanbul-Antalya için 300 TL, İstanbul-Adana için 350 TL, İstanbul-Van için ise 500 TL'ye kadar bilet fiyatları gündeme gelmiş bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, firmaların maliyetlerini dikkate alarak 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanmak üzere tavan ücret tarifesini oluşturmuştu.

Söz konusu tarifede ise; 115 km'ye kadar otobüs bilet fiyatlarında tavan ücret 100 TL'ye, 550 km'ye kadar 170 TL'ye çıkarılırken, 2 bin ve üzeri km için ise bu rakam 500 TL olmuştu.