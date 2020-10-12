Bilirkişi derneklerinden destek

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Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılan düzenlemeler hayata geçiyor.

Bilirkişi derneklerinin yöneticilerinden oluşan bir heyet, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan ve Daire Başkanı Kadir Yılmaz’la bir araya geldi.

Hemşehrimiz Fatih Kankurdan’ın da aralarında bulunduğu heyette Bilirkişiler Federasyonu Oluşumu Platformu kurucularından Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya ve Ankara Anadolu Bilirkişiler Derneği Başkanı Erdinç Arısoy da yer aldı.

Ziyaretle ilgili bilgiler veren Sedat Urkaya, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 9 Temmuz 2020 tarih ve 30826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri gereğince, Ticaret Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine müracaatla oluşturulacak bilirkişi listeleri için duyurular yapılmıştı.

2018 yılından bu yana faaliyetlerini bölge dernekleri olarak yürütmekte olan Bölge Bilirkişiler Dernekleri, oluşturdukları heyetle, 2 Ekim 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan ve Daire Başkanı Kadir Yılmaz ile bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde ve istişarelerde bulundular.

Bilirkişilik temel eğitimi almış, sektör ve mesleklerinde deneyim, tecrübe, bilgi birikimleri ile mevzuatlar gereği adli ve tüketici alanlarında adaletin tecillisi, tüketicinin sorunlarının değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında, ülke genelinde 48 bine yakın bilirkişinin, belirlenen meslek alanlarından il merkezlerinde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişiliği’ne başvurularının 1 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

12 bölgede mevcut olan bilirkişi derneklerimizin, üyelerimizin ve bilirkişilerimizin, kamu görevi niteliğine haiz bilirkişilik faaliyetini icra etmeleri için gerekli şartlara ilişkin detayların il merkezlerinde Ticaret İl Müdürlüklerinden, internet üzerinden Ticaret Bakanlığı sayfalarından ve dernek merkezlerimizde bilgi alabileceklerdir.

Bilirkişiler Derneklerimiz ve Federasyon Oluşum Platformumuz, daima kamu görevi bilinciyle devletimizin tüm adli, idari, tüketici ve tahkim alanlarındaki bilirkişilik faaliyetlerinin icrasında bulunan bilirkişilerimizin koordinasyonu için çaba ve gayretlerine devam etmektedir.”