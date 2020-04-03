BİLSEM' den hastaneye 500 adet siper maske

Koronavirüs (COVİS-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için Bilim Sanat Merkezinde 3D yazıcılar ile 500 adet koruyucu siper maske ürettildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yaptığı açıklamada “Bilim Sanat Merkezi tarafından 500 adet maskemiz üretilmiş olup Çorum Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanemize teslim edilmiştir. Üretim hız kesmeden devam etmektedir. Gün birlik olma günüdür, gün kurumlar arası iş birliğinin artırılması geren gündür. Evet bu salgın bizlere birlik olmayı, istersek üreten bir toplum olmayı öğretti. İnşallah hep dediğim gibi eğitimde ki hedefimiz olan tüketen değil, üreten nesli yetiştirmek için çabalıyoruz. Takdir edersiniz ki eğitim çalışanlarımız bir yandan uzaktan eğitim ,bir yandan sağlık çalışanlarımız için gerekli olan malzemeler üretmeye bir yandan da Vefa Destek Gruplarında yaşlılarımız için gönüllü hizmet ediyorlar. İşte özlenen Türkiye' nin küçük bir mozaiği burada. Gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan tüm çalışanlarımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.