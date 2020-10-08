BİLSEM’den sağlıkçılara 1000 adet siperlikli maske

FATİH BATTAR

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için üretilen 1000 adet siperli maske Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

BİLSEM ekipleri, sağlık çalışanlarının Kovid-19'la mücadelesine destek olmak için 3D yazıcı ile yüz koruyucu siperlik üretmeye devam ediyor.

BİLSEM Müdürü Sadık Efe, maske üretimini, ara vermeden yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Kendi planladıkları modellemelerle sağlık çalışanlarına ücretsiz maske ürettiklerini anlatan Efe; "Bu süreç inşallah ülkemizde bir an önce biter. Biz süreç bitinceye kadar sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu işten biz gocunmuyoruz, üşenmiyoruz, sağlık çalışanlarımıza, ülkemize, milletimize faydalı olmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

BİLSEM’i ziyaret eden Vali Yardımcısı Orhan Tamer ise; “Bilim ve Sanat Merkezimizin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak siperlik üretmeye devam ediyor. BİLSEM, Koronavirüsün başladığı günden bu yana sağlık çalışanlarına yaklaşık 2500 adet siperlik maske üretimi gerçekleştirdi. Bugünde yaklaşık 1000 adet siperlik maskeyi Sağlık Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Koronayla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına desteklerimiz devam edecektir.” şeklinde konuştu

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı da Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına siperlik desteğinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, BİLSEM Müdürü Sadık Efe’ye ve BİLSEM çalışanlarına teşekkür etti.