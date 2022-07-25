Binali Yıldırım Çorum'a uğradı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Samsun programı dönüşü Ankara’ya giderken Çorum’da mola verdi.

Dün akşam Park ve Bahçeler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve bazı partililer katıldı.