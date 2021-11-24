Binevler’in kilit taşı tamam

Çorum Belediyesi, Üçtutlar Mahallesi Binevler bölgesinde başlattığı 9 bin metrekarelik kilit taşı çalışmasını tamamladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları yerinde inceleyerek Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir'den bilgiler aldı.

Şehir genelinde alt ve üstyapı çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Binevler Bölgemizde 54, 58, 65, 67, 69, 71, 75, 78, 80, 83 ve 94. sokaklarda 6 metre genişliğindeki 1500 metre uzunluğa sahip kilit taşı çalışmamızı tamamladık. Bir yandan çalışma sezonumuzda yer alan alt ve üstyapı işlerimizi bitirmeye gayret ediyor, bir yandan da mahallelerimizdeki eksiklikleri gideriyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 19:15