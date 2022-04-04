FATİH AKBAŞ

Gülabibey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, geçtiğimiz Ramazanlar’da olduğu gibi bu Ramazan’da da ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

Dernek tarafından ‘Bir Aile de Sen Doyur’ sloganıyla hayata geçirilen yardım kampanyasına hayırseverlerden destek bekleniyor.

Geleneksel yardım kampanyası hakkında açıklamada bulunan Dernek Başkanı Hüseyin Dönmez, Çorumlu hayırseverlere seslenerek, “Bu mübarek ayda muhtaçları unutmayalım” dedi.

Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte planladıkları Ramazan ayı faaliyetlerini dile getiren Hüseyin Dönmez, hayırseverlerin desteğiyle bu yıl da iftar pidesi ve gıda paketi yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Gülabibey Derneği’nin muhtaçların yanında olduğunu kaydeden Dönmez, “Dernek olarak veren el ile alan el arasında köprü oluşturduk. Hayırseverlerin desteği ile yürüttüğümüz çalışmalar dahilinde şehir merkezinin yanı sıra köylere dahi yardım ulaştırıyoruz. Daha önceden tespit ettiğimiz muhtaç ailelere yönelik yardımlarımız devam ediyor. Ramazan ayı nedeniyle Gülabibey Mahallesi sakinleri başta olmak üzere tüm hayırseverlere sesleniyor ve yardıma muhtaç aileler için ele ele vermeye davet ediyoruz. Ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyenler bağışlarını Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı arkasındaki Malazgirt Sokak’ta bulunan Derneğimize ulaştırabilirler”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)