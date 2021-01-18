Bir aile yok oldu

Çorumlu Uzman Çavuş, eşi ve çocuğu kazada hayatını kaybetti

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş, eşi ve çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; kaza Horasan İlçesi çıkış mevkiinde meydana geldi.

Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada Çorumlu Uzman Çavuş Asil Koca ağır yaralanırken, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haber, Çorum'un Sungurlu ilçesi Akçakent Mahallesi TOKİ Konutlarında oturan baba İlhan Koca'ya yetkililerce verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 11:38