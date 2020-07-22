‘Bir canı daha yitirmeye sabrımız kalmadı’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Muğla'da 5 gündür kayıp olan ve vahşi bir yöntemle öldürüldüğü ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetini kınadı.

27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, eski erkek arkadaşının barışma isteğini reddettiği için vahşice katledildiğini belirten Bekir Özsaçmacı, “Pınar'ın cansız bedeni yakıldı, beton döküldü ve bir varil içinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Bize bir kadının yasını tutmak, öldürülmesine isyan etmek düştü. Bu ülkede kadınları koruyamıyoruz. Her gün kadınlara yönelen bir şiddet haberi ile uyanmaktan ülkece yorulduk. Bu şiddete tüm gücümüzle karşı durmak, gerekli sosyal ve hukuki adımları güçlendirmek zorundayız. Bir canımızı daha yitirmeye sabrımız kalmadı.” dedi.

Kadın cinayetleri ülkemizde hızla artarken meselenin sosyolojik boyutunun çok önemli, önemli olduğu kadar da vahim olduğunu ifade eden Özsaçmacı, “İçimizi yakan kadın cinayetleri yalnız ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde yaşanırken, geride gerçekten çok vahim tablo karşımıza çıkmaktadır. Yapanın yanına kâr kaldığı cinayet olayı sadece birkaç gün güncelliğini korurken, olan yine ölene ve geride kalan çocuklara veya acılı anne ve babalara olmaktadır.

‘HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI’

Bu tablonun düzeltilmesi ve gelecek için umut vermesi adına Türkiye'de devletten sivil topluma kadar herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kadına şiddete verilen cezalar ağırlaştırılmasından, kadınların toplum hayatında daha da aktif bir şekilde yer almasına kadar geniş bir yelpazede olaylara bakılmalı ve çalışmalar yapılmalıdır. Aksi takdirde kadınlarımızın sorunlarına çare olamayız. Kadınlarımızın sorunlarını çözmedikçe her anlamda toplumun ilerlemesini de sağlayamayız.

Bu duygu ve düşüncelerle acımasızca katledilen kardeşimiz Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyor, kendisine kıyan ve acımasızca katleden Cemal Metin Avcı'yı ise lanetliyorum." diye açıklama yaptı.