Bir gönül insanına vefa vakti

Bir gönül insanına vefa vakti Vefatının seneyi devriyesi yaklaşan İHL öğretmenlerinden Yakut Bozdoğan'ın hatıralarının yer aldığı dergi çıkarılacak.

Bir gönül insanına vefa vakti

EROL TAŞKAN

Vefatının seneyi devriyesi yaklaşan İHL öğretmenlerinden Yakut Bozdoğan'ın hatıralarının yer aldığı dergi çıkarılacak.

Bir gönül adamı olarak yaşayıp, yüreklerde bıraktığı boşluğu, hafızalarda yer tutan iyilikleriyle dolduran Yakut hocasın sevenlerince gerçekleştirilecek dergi çalışması için, tüm sevenlerinden destek istendi.

Evlatları tarafından yapılan çağrıda, Yakut Bozdoğan'la ilgili fotoğraf ve yazılar talep edildi. Hazırlandığında güzel bir anma ve vefa örneği olacak olan dergi ile anlamlı bir vefaya imza atılmış olacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 08:49
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