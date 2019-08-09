Bir haber iki mutluluğa kapı açtı

HABER-YORUM/EROL TAŞKAN

Gazetemizde yer alan akülü araç çağrısı, çifte mutluluğa kapı açtı.

Mecitözü’nde yaşayan engelli Semra Demirer’in haberi, iki engellinin yüzünü güldürdü. Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla harekete geçen İl Özel İdaresi Mecitözülü Semra Demirer’in akülü aracını temin ederken, haberimiz üzerine harekete geçen hayırsever İş Adamı Ziraat Mühendisi Mustafa Serdar Arlı’nın verdiği akülü araç siparişi boşta kaldı.



Durumu kendisine ilettiğimiz Mustafa Serdar Arlı’ya, akülü aracın temin edildiğini bildirip, siparişini iptal edebileceğini belirtmemize rağmen, Arlı’dan çok daha anlamlı bir cevap geldi;

“Biz akülü aracı engeli bir kardeşimizin özgürlüğüne kavuşması niyetiyle sipariş ettik. Semra hanıma niyetlendik ancak, madem ona araç temin edilmiş, bizim aracımız da başka bir kardeşimize ulaşsın.” diyen Mustafa Serdar Arlı, akülü aracı gazetemizin adresine ulaştırdı.



İki bayramı bir arada yaşadığımız bu mutluluk fırtınasında, Semra Demirer ve Zeynep Sena Başaran’ın sevinç dolu sözleri ve duaları hepimiz için adeta bayram hediyesi oluverdi.

Yaklaşık bir yıl önce 15 Temmuz programında tanışıp, akülü araç sözü verdiğimiz, ancak bir türlü sözümüzü karşılayamadığımız Zeynep Sena’ya karşı da yüzümüz kara çıkmadı çok şükür.

Valimiz Mustafa Çiftçi ve hayırsever iş adamı Mustafa Serdar Arlı’ya samimi katkıları başta olmak üzere, bu mutluluğa bizleri de ortak ettikleri için canı gönülden teşekkür ediyoruz.

ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTULAR

Doğuştan SP hastası 21 yaşındaki Zeynep Sena Başaran, hayırsever iş adamı Mustafa Serdar Arlı'nın hediye ettiği akülü aracına kavuştu.



"Akülü aracımın olmasını o kadar çok istiyordum ki tarif edemem. Hayallerim gerçek oldu." sözleriyle sevincini dile getiren Zeynep Sena Başaran, Mustafa Serdar Arlı ve Hakimiyet Gazetesi'ni teşekkür etti.

Alaca'da gerçekleşen akülü araç tesliminde, yüzünde açan gülücüklerle gecenin karanlığını aydınlatan Zeynep Sena, sevincinden konuşamaz halde olduğunu, kalbine dökülen sözcükleri ancak gözlerine yansıtabildiğini söyledi.

Akülü aracın kendisi için özgürlük anlamı taşıdığını vurgulayan Zeynep Sena Başaran'ın gülücükleri, tüm duygularının da tarifi oldu.



Bedenini esir alan hastalığına ruhunu esir etmeyen Zeynep Sena Başaran'ın hayata bakışı ve azmi her türlü takdiri hakediyor.

Akala aracının montajını büyük bir heyecanla takip ettikten sonra, koltuğa oturduğunda ilk cümlesi, "Artık özgürüm" oldu.

"Başımı alıp istediğimi yere gidecek kadar özgür olmak istiyordum ve bu özgürlüğüme de akülü araçla ulaşmış oldum. Yıllardır en büyük hayalimdi ve çok şükür gerçek oldu." diyen Zeynep Sena Başaran, tüm engellilerin özgür olmayı hakettiğini, başkası için basit bir anlam ifade eden akülü aracın, engelliler için özgürlük anlamına geldiğini vurguladı.



Ailesinin kendisi için her türlü fedakarlık ve özveriyi gösterdiğini de dile getiren Zeynep Sena Başaran, "Annem ve babamdan Allah razı olsun, benim için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Fakat tüm bunlara rağmen, insanın kendi iradesi ile hareket edebiliyor olması çok farklı bir zenginlik. Herkes sağlığının kıymetini bilmeli. Ben kendimi asla engelli olarak görmüyorum. Belki bazı şeyleri yapmakta kısıtlılığım olabilir ancak benim gönlüm asla engelli değil. Benim bu özgürlüğe kavuşmamda emeği ve özverisi olan herkese gönülden teşekkür ediyorum Özellikle sadece ismini bildiğim fakat tanışmadığım Mustafa Serdar Arlı ağabeyimizden ve Hakimiyet Gazetesi çalışanlarından Allah razı olsun. Benim için yaptıklarını asla unutmayacağım ve her daim dualarımda olacaklar." dedi.

"Dışarı çıkmaya hasret kaldım" diyen Semra Demirer ev hapsinden kurtuldu.

Sürekli ilerleyen rahatsızlığı nedeniyle çok zor yürüyebilen Semra Demirer, Özel İdare aracılığı ile kendisine akülü araç hediye eden Vali Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kendisi için sipariş edilen, ancak Valilik tarafından gönderilen akülü araçla birlikte boşa çıkan akülü aracın başka bir engelli gence ulaşmasından da ayrı bir mutluluk yaşadığını anlatan Semra Demirer, akülü aracıyla birlikte ev hapsinden kurtulup özgürce dışarı çıkabildiğini söyledi.



Hakimiyet Gazetesi'ne de teşekkür eden Semra Demirer, gazetede çıkan haberi üzerine devreye giren, aldığı aracı iptal ettirmeyip Zeynep Sena'ya hediye eden hayır sever iş adamı Mustafa Serdar Arlı'ya da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 11:36