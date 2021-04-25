Bir kripto para plaftormu daha kapandı!

Kripto para borsası Thodex'in kapanmasının ardından başka bir kripto para borsasından kapanma haberi daha geldi. Çorum'da da yüzlerce kullanıcısı olduğu öğrenilen kripto para platformu kapanma kararı aldı.

Vebitcoin şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız." denildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 21:35