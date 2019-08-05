Bir lokma ekmeği ve bir yudum suyu çok görmeyin

HABER/YORUM: HURŞİT BOZKURT

Yaz kış demeksizin sokaklarda yaşamak zorunda kalan sokak hayvanları, özellikle şu sıcak günlerde bir yudum su bulabilmenin çilesini yaşıyor. Cadde ve sokaklar başta olmak üzere pek çok yere konulan su ve yemek kapları, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.



Çoğu zaman sokak hayvanlarına karşı gösterilen zalimce tutumlarla karşılaşırken, güzelliklerle bezenmiş bu hareketin cennet kapısını açacak kadar büyük bir erdem olduğunu unutmamak ve her zaman hatırda tutmak gerekir.

Evimizin önüne hazırlayıp koyacağımız su ve yemek kaplarının yanı sıra, hazır olarak bırakılmış kapların dolu olup olmadığını da kontrol etmek, onların hayata tutunuşlarına karşı uzatılmış bir el demektir.

Bozup yıkmanın çok kolay olduğu bu hayatta, insan olmanın gururunu yaşayabilmenin yollarına başvurmak, en önce kendimize duyacağımız saygımıza katkı sağlayacaktır.

Çorum'da artarak devam eden bu iyilik hareketi, toplumun tüm kesimlerinden büyük bir takdir kazanmaya ve katılımın artmasına vesile olmayı sürdürüyor.