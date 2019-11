Bir şiir ki ömre bedel...

EROL TAŞKAN

Uluslararası Metal Sanatçımız Hasan Tuluk hocamız, gazetemizi ziyaret etti. Her ziyaretinde olduğu gibi bu ziyaretinde de ruhumuza huzur, gönlümüze sürur kattı. Her çalışması kadar, her sözü de binbir anlam yüklü değerli hocamız, 1993 yılında kaleme aldığı şiiriyle anılarını dile getirdi.

Hem kişiliği, hem de sanatıyla toplumun tümünün derin bir saygı ve hürmet duyduğu değerli hocamız, kendi özlem duyduğu anılarını dile getirirken, Çorum'un tarihi kimliğine dair edebi bir hayal yolculuğu yaptırdı bizlere.

Zafer Çarşısı İmam Hatibi değerli kardeşim Hasan Şener'in de yer aldığı ziyarette, tarihe, sanata, yok olmaya yüz tutan değerlerimize ve tüm değerlerimizi yaşatıp, gelecek kuşaklara aktarmadaki sorumluluklarımızı bir kez daha hatırladık, bir kez daha hocamın dilinden nakşettik gönlümüze.

İşte ömre bedel dediğimiz o şiir;

Dün yine hüzünlendim dolaşıyorken,

doğup büyüdüğüm, koşup oynadığım.

kimi zaman tekerlek peşinden koştuğum

kimi zaman da deşenek oynadığım,

anılar canlandı gözümde.

Yorgu...un sokaklarda!

Yazları, taş oluğunda serinlediğimiz,

kışları da donmasın diye sarıp sarmaladığımız ,

sokak çeşmelerini aradım köşe bucak,

soluğu kesilmiş, nesli tükenmiş,

ve artık müzelik olmuş!..

Bir kaç tanıdık yüz aradım

akrenlerimi sorup özlem giderecek,

Kimi terketmiş virane olmuş yapısı

kimi de göçmüş! kapanmış artık kapısı!

Kanatlı kapı aradı gözlerim

gül kurusu salkımlara bürünmüş.

İşte bu müze dedim!

çocukluk düşlerimin hatırası,

sevinci, kederi hülyası...

Kerpiçten örgüsü, kireçten sıvası

bir-kaç merdivenle çıkılırdı; önünde sundurması

arkada mutfağı, odalarda gusülhanesi

bahçeye bakardı iki oturma odası,

artık anılarda yaşayacak

göçtüğümüz o füsünkar ocak!

Sokak kapısı değişmiş,

asması da yaşlanmış

kol budak saran dallar,

şimdi solmuş sararmış!...

Yıl 1943 Mayıs’ın onaltısı, doğum günüm,

Günler, haftalar, aylar ve yıllar...

daha neler eskitti kim bilir?

onca geçen zamanlar.

GAZİPAŞA’da okudum “Alfabe” yi,

Sonra Sanat Okulu.

ve fakültedeki yıllar..

Artık anılarda söylenecek,

O güfte... O Şarkılar....

*****

(Hasan Tuluk-1993)



