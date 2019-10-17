Bir yıl boyunca güneşi gözlemledi

RECEP MEBET

Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu (İHO) 7/C sınıfı öğrencisi Muhammed Sefa Kılıç, bir yıl boyunca güneşin hareketlerini gözlemledi.



Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özcan Çuhadar’ın rehberliğinde hazırladığı ödev için kolları sıvayan öğrenci, 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi gün dönümlerinde güneşin doğuş ve batış konumlarını inceledi.

Araştırmasını, velisinin yardımıyla fotoğraflayıp görsel hale getiren Muhammed Sefa Kılıç, yaptığı gözlemlerde güneşin doğuş ve batış konumlarındaki farklılığı ortaya koydu.

Emek ve sabır isteyen bilimsel gözlemiyle takdir toplayan Kılıç, okul idaresi tarafından ödüllendirildi.



Hazırladığı ödev sayesinde astronomiye ilgisinin arttığını belirten başarılı öğrenci, yeni bilimsel gözlemler yapmayı istediğini sözlerine ekledi.