‘Birinci öncelik sulanabilir arazi’

HURŞİT BOZKURT

AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar gazetemizi ziyaret etti.

Milletvekili Kaya, ziyarette çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, “Birinci önceliğimiz Çorum’da sulanabilir arazi miktarını en üst seviyeye çıkarmak.” dedi.

TBMM çalışmalarını tamamlayıp, tatil sürecinde vatandaşla birlikte olup sorunları yerinde tespit etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerine işaret eden Milletvekili Oğuzhan Kaya, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a açıklamalarda bulundu.

2002 yılında Çorum’da %10 olan sulanabilir arazi miktarının şu anda % 42 seviyesine çıkarıldığını kaydeden Kaya, “Hedefimiz bu oranı % 80 seviyesine ulaştırmak..” diye konuştu.

“Bayat, İskilip ve Uğurludağ’da Tımarlı ile, Sungurlu’da Kırankışla ve Başkışla Barajlarıyla, Alaca’da Koçhişar birinci ve ikinci etapla, Ortaköy’de Aşdaağul, Yükderesi ve Pınarlı Barajlarıyla, Mecitözü’nde Bayındır, Geykoca ve Figani Kozveren Barajlarıyla, İskilip’te Derekarkın, Kayaağzı, Kutluözü ve Şıh Köyü barajlarıyla, Osmancık, Laçin ve Dodurga’da Dutludere Sulama Projesi, Gökdere Köyü Barajı, Alpagut Barajı ve Kargı’da da Kızlarpınarı Barajı ile çalışmalarımız devam ediyor.” ilçelerde çalışmaları yürütülen baraj ve sulama projelerini tek tek sayan Milletvekili Kaya, çalışmaların tamamlandığında Çorum’da sulama oranının % 80 olacağını, çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Çorum’un sanayisinin yanı sıra aynı zamanda bir tarım şehri olduğunun altını çizen Kaya, “Bu tamamlanma ile birlikte tarım şehri olan çorumun üretimi ve hem de ekonomiye katkısını, insanlarımızın gelir seviyesini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

12 ŞANTİYEDE 3 MİLYARLIK ÖDENEKLE ÇALIŞIYORUZ

Çorum’un karayolları çalışması açısından da durumunu değerlendiren AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 12 ayrı şantiyede 3 milyar TL’lik ödenekle, eski parayla 3 katrilyon liralık ödenekle çalıştıklarını, 2021 sonunda Çorum ve ilçelerinin yol problemlerinin büyük ölçüde çözüme kavuşacağını aktardı.