Birlik çalışmalarını Bakan’a anlattı

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Bakan Pakdemirli’ye Çorum’la ilgili taleplerini aktardıklarını belirten Birlik Başkanı Kaya, “Bakanımızın yaklaşımı çok olumlu oldu. Ayrıca Çorum'da Birlik olarak dört yıllık dönemde yaptığımız tüm çalışmaları ayrıntıları ve hedeflerimizi anlattım. Sayın Bakanımız hedeflerimizi takdir etti. Bakanımızın yaklaşımı bizleri daha çok motive etti. Allah'ın izniyle Çorum'a hizmet etmeye gayret edeceğiz.” dedi.

Görüşmeye, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan da katılarak birliğinin faaliyetlerini anlattı.