‘Birlikte mücadele ile başaracağız’

Çorum Tabip Odası yönetimi, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış’ı makamlarında ziyaret etti.

Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, Genel Sekreter Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan ve Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Bekir Ozan Elverici’den oluşan heyet, pandemi sürecini değerlendirerek, hastane ve aile hekimliklerinde çalışanların şartları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, bu zorlu süreçte tüm hekimlerin canla başla çalıştıklarını belirtti. Özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık personeline teşekkür eden Sobacı, ”Merkez ve tüm ilçelerdeki hekimler ve hastane yöneticileri ile sürekli iletişim halindeyiz. Covid-19 enfeksiyonuna yakalanan personelimizle özel olarak ilgileniyoruz. Aşı uygulamalarının başlaması ve toplum bağışıklığının sağlanması ile bu zorlu sürecin sonlanmasını bekliyoruz. Aşılamaların ve pandemi sürecinin yürütülmesinde hastane çalışanları, aile hekimlikleri ve filyasyon ekiplerine büyük görevler düşüyor. Arkadaşlarımız bu güne kadar büyük bir özveri ve başarıyla çalıştılar. Bundan sonra da böyle devam etmesini diliyor ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Halkımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına özellikle uymasını istirham ediyorum. Hep birlikte pandemiyle mücadele edersek başarılı oluruz. Çorum Tabip Odası’nın çalışmalarını destekliyoruz, her zaman hekimlerimizin yanındayız.” dedi.

Sağlık idarecileriyle iyi bir iletişime sahip olmanın önemine değinen Başkan Dr. Mustafa Azak da, ”Pandemi sürecinde hekimlerimizin çalışma şartları çok ağırlaştı. Ailesiyle birlikte enfeksiyona yakalananlar oldu. Sağlık idarecilerimizin onlara her zaman destek olduklarını görmek bizleri memnun ediyor. Bu desteklerin devam etmesi ve hekimlerin çalışma şartlarının pandemi sürecine göre sürdürülmesi gerekiyor. Umarım sağlık çalışanları için Covid-19 enfeksiyonunun meslek hastalığı sayılması için gerekli yönetmelikler bir an önce hayata geçer.” diye konuştu.

‘MADDİ MANEVİ DESTEK ŞART’

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş’la da görüşen heyet, hastane çalışanları ve hekimlerin çalışma şartları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tabip Odası Başkanı Azak, yaptığı konuşmada, hekimlerin yılgınlığa, bitkinliğe düşmemesi ve moral motivasyonlarının yüksek olması için Sağlık Bakanlığı’nın her zaman gerekli maddi-manevi desteği vermesini istediklerini söyledi.

Heyet, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış ile de Covid-19 pandemi süreci, aşı çalışmaları ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma şartları hakkında istişare yapıldı.