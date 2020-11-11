‘Bisiklet yolları yapmak cesur bir karar’

FATİH AKBAŞ

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaastenıet, ÇORBİS projesi ve yeni açılan bisiklet yollarından dolayı Çorum Belediyesi’ni tebrik etti.

Hollanda Büyükelçiliği ile Çorum Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü “Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri” programı için kente gelen Büyükelçi Kwaastenıet, ÇORBİS projesi hakkında bilgi aldı.

Burada proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, kent içi ulaşımda alternatif oluşturmak amacıyla ÇORBİS projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

50 bisikletle başlayan projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Aşgın, “Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyorduk. Bu da bize mobilite konusunda çok iş yapmamız gerektiğini gösterdi. İstasyon ve bisiklet sayısını artıracağız” şeklinde belirtti.

Çorum'da 8 kilometre bisiklet yolu olduğunu dile getiren Aşgın, “Artık yeni açtığımız her yola bisiklet yolu da ilave ediyoruz. Mevcut yollara da bisiklet yolu eklemeye çalışıyoruz. Hollanda'da olduğu gibi şehrimizde de bisikletin bir yaşam kültürü haline gelmesini arzu ediyoruz. Yalnızca spor anlamında değil, ulaşım anlamında da aktif kullanılmasını istiyoruz. ÇORBİS projesi ile biz de Çorum'da Türkiye'nin yeşil hikayesini yazmak istiyoruz” dedi.

Bisiklet yollarının yapılmasıyla trafikte diğer araçlara daha az gerek kalacağına dikkati çeken Kwaastenıet, “Bisikletin burada yer alacağını bilmek beni çok mutlu etti. Gerçekten Hollanda'da günlük hayatın bir parçası. Hollandalılar gideceği yere yüzde 25 oranında bisikletiyle gidiyor. Hollanda'da bisiklet alt yapısı çok fazla. Eğer Çorum'da bisiklet yolları yapmaya karar verdiyseniz, bu çok cesur bir karar” şeklinde kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Aşgın, Büyükelçi Kwaastenıet ve beraberindekiler Kadeş Barış Meydanı’nda bisiklet kullandılar.

Büyükelçi Kwaastenıet, ayrıca Belediye Gençlik Merkezleri’nde eğitim gören iki başarılı öğrenciye bisiklet hediye etti.