M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi açılışında konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Biz Aybüke öğretmenin ismini sadece binaya değil kalbimize de nakşettik.” dedi.

Çorum’da 2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde hain terör örgötü tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı Kültür Merkezi’ne verildi.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın şehadetinin 4.yılında Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamanlanan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Başkan Vekili Murat Günay, İl Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Galip Deniz, kurum müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Duygusal anların yaşandığı açılışta şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, konuşmakta güçlük çekti. Bu acının tarifinin zor olduğunu belirten Yalçın, evladını kaybedeli 4 yıl olmasına rağmen acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Yalçın; “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir günde duyguları ifade etmek gerçekten zor. Acı belli bir süre sizin içinizde büyüyor fakat metanetimizin sağlanmasında yüce Türk milletinin kadirşinaslığı, devletin ne demek olduğunu etrafımızdaki ateş çemberine baktığımızda daha iyi anladığımız günlerde devletimizin varlığına şükretmemiz gerektiğine inanıyorum. Millet olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa millet olmaz. Devletsiz olmakta Türk Milleti’nin 84 yılından beri mücadele etmiş olduğu çakalların üretmesine sebebiyet veriyor. Müslüman Türk Milleti bulunduğu coğrafyaya sahip çıkıp Anadolu coğrafyasını ilelebet Türk Milleti’nin yuvası olarak payidar kılacaktır.” şeklinde konuştu

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, anlımlı günde anlı bir açılıştan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek; “Gerek belediyemizin güzel hizmetleri anlamında gerekse Aybüke hocamızın isminin yaşatılması açısından önemli bir açılış. Biz Aybüke hocamızın ismini ömür boyu yaşatacağız.” dedi

AK Parti İl Başkan Vekili Murat Günay; “Aybüke öğretmenimizin isminin gönüllerde olduğu gibi bu eserde de yaşatılmasına tanıklık etmekten çok mutluyuz.” diye konuştu

‘Biz Aybüke öğretmenin ismini sadece binaya değil kalbimize de nakşettik’ diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “Acıyla onurun bir arada olduğu bir gün. Türk Milleti’nin en önemli özelliği, diğer milletten bizi ayıran gaza ruhumuzdur, şehitliktir. Asla hayatın bir sonu gibi düşünmüyoruz. Şehadeti başımızın ucuna koymuş bir milletiz. Kültür Merkezinin içinde Aybüke öğretmenin resimleri var. İstedik ki; her giren genç, her giren kadın içeri girince hayat hikayesini okusun ve desin ki “benim yavrumda Aybüke Yalçın gibi devletine, milletine bağlı öğretmen, polis, asker, akademisyen olsun ve bu millete hizmet etsin. Biz Aybüke öğretmenin ismini sadece binaya değil kalbimize de nakşettik.” dedi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir okula Şehit öğretmenin isminin verilmesine karşı duran Edremit Lisesi Mezunları Derneği’ne sert tepki gösteren Başkan Aşgın; “Bu milletin değerlerine düşman olanlar, devletin değerlerine, insanlık onuruna düşman olanlar tarih boyunca hep olmuşlar. Bu topraklarda hainlerle, şehadeti arzulayan mert, yiğit, delikanlılar hiç bitmemiş. Bundan sonrada hiç bitmeyecek. Hainleri hep dağlarda aramayacağız şehirlerde de hainler var. İnsanın en değerli varlığı canıdır. Aybüke öğretmen canını ortaya koymuştur. Habille Kabil’in mücadelesinde Kabil’in soyu olarak gördüğümüz oradaki hainler böyle bir açıklama yaptılar. Aklımıza burası geldi ve hemen süreci hızlandırdık.” ifadelerini kullandı.

Son olarak bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi de şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirterek; “Şehit öğretmenimizi ve tüm şehitlerimizi yad ediyorum. Allah cümlesinin şehadetlerini kabul eylesin. Bizleri de onlara layık nesiller eylesin. Belediye Başkanımız göreve geldiği günden bugüne kadar mesai mefhumu gözetmeksizin aşkla, şevkle çalışıyor. Bu hayırlı bir hizmet. Mahallemize de hayırlı olsun.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitler için dua edildi.

Program sonunda Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri Kültür Merkezi’ni gezerek, merkezde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi aldı.